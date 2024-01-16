Donald Trump Iowa'da ezici bir zafer elde etti

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayının belirlenmesi için Iowa eyaletinde yapılan ön seçimlerde ezici bir zafer elde etti.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için eyalet ön seçimlerinde adaylığı tartışılan eski Başkan Donald Trump ilk zaferini kazandı. Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayını belirlemek için ilk ön seçim Iowa eyaletinde gerçekleştirildi. Oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yapılan açıklamada, Trump'ın oyların yüzde 51'ini alarak seçimi kazandığı belirtildi. Trump'ın rakiplerinden Florida Valisi Ron DeSantis yüzde 21.2, ABD'nin eski Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley yüzde 19 ve teknoloji girişimcisi Vivek Ramaswamy yüzde 7.7 oy oranıyla seçimi tamamladı.

Trump yaptığı zafer konuşmasında, "Artık ülkenin bir arada olmasının zamanının geldiğini düşünüyorum" dedi. ABD Başkanı Joe Biden ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Trump Iowa'yı kazanmış gibi görünüyor. Bu durumda diğer tarafta açık ara önde giden o" ifadesini kullandı.

Hakkında çok sayıda dava açılan 77 yaşındaki Donald Trump'ın bazı eyaletlerdeki aday adaylığı hukuksal boyuta taşınmıştı. Colorado ve Maine eyaletlerinde Trump'ın 2021'de gerçekleştirilen Kongre baskınındaki rolü gerekçe gösterilerek ön seçimlerde oy pusulasından çıkarılmasına karar verilmişti. Trump, söz konusu kararlara ilişkin yüksek mahkemeye itiraz başvurusunda bulunmuştu. Michigan Yüksek Mahkemesi ise Trump'ın 27 Şubat'taki ön seçimlerinden men edilmesine yönelik başvuruyu reddetmişti.

Cumhuriyetçi Parti'nin ikinci ön seçimi New Hampshire eyaletinde yapılacak. - DE MOINES