Doğubayazıt'ta kamu hizmetleri toplantısı düzenlendi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Kaymakam Murat Ekinci başkanlığında kamu hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesi için toplantı düzenlendi. Toplantıda vatandaş memnuniyeti ve kurumlar arası koordinasyon ele alındı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Kaymakam Murat Ekinci başkanlığında kamu hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesi için toplantı düzenlendi. Toplantıya şube müdürleri ve kurum amirleri katıldı.

Doğubayazıt Kaymakamlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda, vatandaş memnuniyeti, insan odaklı hizmet anlayışının tesis edilmesi, kurumlar arasında koordinasyonun sağlanması gibi konular ele alındı. Kaymakam Ekinci, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, ilçede yürütülen kamu hizmetlerinin kalitesini artırmak için çalıştıklarını belirtti. Ekinci, "Amacımız vatandaşlarımızın talep ve beklentilerine en iyi şekilde cevap verebilmek, onlara hızlı ve etkili bir şekilde hizmet sunabilmektir. Bu doğrultuda kurumlarımız arasında işbirliği ve uyumu sağlamak zorundayız. Her birimimiz kendi sorumluluk alanında görevini en iyi şekilde yapmalıdır." dedi.

Toplantının ardından Van Vali Yardımcıları Yavuz Arslan ve Adem Balkanlıoğlu, Kaymakam Ekinci'yi ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyarette ilçedeki güncel gelişmeler ve projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Öte yandan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdülhalik Karabulut, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Kaya ve Başdanışman Doç. Dr. İbrahim Özgül ile birlikte Kaymakam Ekinci'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette üniversite ile ilçe arasındaki işbirliği olanakları ve akademik faaliyetler konuşuldu.

Kaymakam Ekinci, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilçenin gelişimi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. - AĞRI