Doğanşehir'in yeniden imarı için bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Malatya'da 6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Doğanşehir'in yeniden imar ve ihyası için yapılacak çalışmalara dair bilgilendirme toplantısı düzenlendi. İlçe Belediye Başkanı Durali Zelyurt'un katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, deprem sonrası yapılan çalışmalar ve imar konuları hakkında bilgi verildi.

Malatya'da 6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Doğanşehir'in yeniden imar ve ihyası için yapılacak çalışmalara dair bilgilendirme toplantısı düzelendi.

Malatya'da 6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Doğanşehir'in yeniden imar ve ihyası için yapılacak çalışmalara dair İlçe Belediye Başkanı Durali Zelyurt'un katılımlarıyla bilgilendirme toplantısı düzelendi.

Doğanşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantı da Başkan Zelyurt tarafından deprem sonrası ilçede yapımına başlanan kalıcı konutlar, ağır hasarlı yapılan yıkım işlemleri ile imar konularına dair siyasi parti temsilcileri, eski ilçe ve belde belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, STK temsilcileri ile kanaat önderlerine bilgilendirilmede bulunuldu. - MALATYA