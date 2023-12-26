Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, köy evlerindeki çalışmaları inceledi

Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt ilçede de devam köy evlerinde ki çalışmaları inceledi.

Mahalle ziyaretlerini sürdüren Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Bir araya geldiği vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Zelyurt, talep ve isteklere anında karşılık vererek, halkla iç içe olmayı sürdürüyor.

Vatandaşların yereldeki talep ve isteklerini anında çözüme kavuşturan, Başkan Zelyurt, depremde ağır hasar alan ilçede yapımı devam eden köy evlerini yerinde inceledi. Çalışmaları yerinde takip eden Zelyurt, bir araya geldiği vatandaşlarla bir süre sohbet ederek, Doğanşehir'in yeniden imarı ve ihyası için gece gündüz demeden var güçleriyle çalıştıklarını kaydetti. - MALATYA