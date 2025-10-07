Doğan Bekin: Netanyahu Acilen Yargılanmalı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, "Netanyahu'nun, iki yıldan beri sürmekte olan Gazze soykırımında yaklaşık 2,5 milyon sivile yönelik sistematik soykırım ve etnik temizlik konusundaki tutumu nedeniyle acilen yargılanması gerekir." dedi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İran'a yönelik Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının yeniden devreye girmesini eleştirdi.

Bekin, " Orta Doğu'da en büyük nükleer tehdit unsuru olarak ortada duran siyonist İsrail'e karşı hiçbir engelleyici tutum ortaya koyamayan ABD ve müttefiklerinin ikiyüzlü politikaları Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin son kararında açıkça ortaya çıkmıştır." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinen Bekin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tepki gösterdi. Bekin, "Siyasi yaşamı boyunca 'toprak karşılığı barış' ve bağımsız, egemen Filistin Devleti'ne karşı duruş ortaya koyan Netanyahu'nun, iki yıldan beri sürmekte olan Gazze soykırımında yaklaşık 2,5 milyon sivile yönelik sistematik soykırım ve etnik temizlik konusundaki tutumu nedeniyle acilen yargılanması gerekir." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planını eleştiren Bekin, tek taraflı barış dayatmasının aldatmacadan ibaret olduğunu söyledi.