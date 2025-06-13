Doğan Bekin: İsrail'in İran'a Saldırısı Orta Doğu'yu İstikrarsızlaştıracak

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin, "İsrail'in ABD'nin güdümünde İran'a yaptığı geniş boyutlu hava saldırısı, tüm Orta Doğu'yu istikrarsızlığa sürükleyecek boyutlardadır." dedi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırısını hatırlattı.

ABD'nin İran ile sürdürdüğü nükleer müzakerelerde çözümden çok çözümsüzlüğü önceleyen dayatmalarla İran'a fili saldırının önünü açmaya yönelik bir pozisyon içerisinde olduğunu söyleyen Bekin, ABD'nin İsrail'in İran'a saldırı yapması konusunda uzlaşı içerisinde olduğunu ifade etti.

Bekin, ABD'nin bu yolla İran'ı nükleer müzakerelerde dayatmaya çalıştığı koşulları kabul ettirmeye çalıştığını vurguladı.

İsrail'in, İran'da başarı elde etmesinin mümkün olmadığının dile getiren Bekin, şöyle konuştu:

"İsrail'in ABD'nin güdümünde İran'a yaptığı geniş boyutlu hava saldırısı, tüm Ortadoğu'yu istikrarsızlığa sürükleyecek boyutlardadır. ABD ve İsrail'in Orta Doğu'yu sürekli çatışma halinde tutma ve istikrarsızlaştırma çabaları, derin bir paranoyaya dönüşürken, savaş alanının İran'a taşınması terörist İsrail'in iç sorunlarını unutturma amaçlı bir hamle gibi gözükse de asıl amaç Gazze'de yaşanmakta olan ve son dönemde küresel ölçekte büyük yankı oluşturan insanlık dramının, siyonist Netanyahu hükümeti üzerindeki olası baskılarını ortadan kaldırmaya yönelik sinsi bir hamledir."

Bekin, hükümetten sağduyulu davranmasını, bölge çıkarlarını ön planda tutmasını, barış ve istikrarın Orta Doğu'da yeniden tezahür etmesi için örnek bir politika ortaya koymasını istedi.

11 Mart 2025'te Meclis'i temsilen Avrupa Parlamentosu'nda görev alan bir milletvekilinin NATO için hazırladığı bir raporda, İran'ı "bölgesel ve Avrupa Atlantik güvenliği için tehlike unsuru" olarak gösterdiğini belirten Doğan Bekin, söz konusu milletvekilinin 23 sayfalık raporu NATO yetkililerine sunduğunu söyledi. Bekin, "Adeta mayın tarlası gibi hazırlanmış bir rapordur bu. Türkiye gibi bir ülkenin bu raporun arkasında durmaması gerektiğini vurgulamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.