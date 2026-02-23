Yeniden Refah Partili Bekin, İsrail'in "yeni ittifak ekseni"ni değerlendirdi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıkladığı "yeni ittifak ekseni"ne ilişkin, "Müslüman ülkelerin hala izole kalmaları ve ittifak konusunda somut adım atamamaları, gelecekte durumun hiç de parlak olmadığını ortaya koymaktadır." dedi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun "yeni ittifak ekseni"ni duyurduğunu, detaylarını ise ilerleyen günlerde açıklayacağını anımsattı.

Doğan Bekin, "İşte bu aşamada, Orta Doğu'da yeni ortaya çıkan konjonktüre bağlı olarak İsrail ve bazı ülkeler arasında gelişen ilişkiler ve değişen dengeler bağlamında Orta Doğu'da yeni yol haritasının zarureti ortaya çıkmaktadır." ifadesini kullandı.

İsrail'in oluşturmayı planladığı "altıgen" ittifak ekseniyle ilgili çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Bekin, "Müslüman ülkelerin hala izole kalmaları ve ittifak konusunda somut adım atamamaları, gelecekte durumun hiç de parlak olmadığını ortaya koymaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 160 yerleşim alanında yasadışı inşaat yaptığını ve 700 bin Yahudi'yi yerleştirdiğini söyleyen Bekin, bu duruma tepki gösterdi.

İsrail'in bu adımını, Filistin Devleti'nin kurulmasını engellemeye yönelik "sinsi bir plan" olarak değerlendiren Bekin, "İşgal altındaki Batı Şeria'da, Siyonist İsrail makamları tarafından son 11 yıllık dönemde Filistinlilere sadece 66 inşaat izni verilirken, yasadışı yerleşimcilere ise 22 bin inşaat izni verilmesi de İsrail'in yayılmacı politikasının en somut göstergesi niteliğindedir." diye konuştu.