İnfial yaratan F-15 iddiası! Türkiye'den jet yalanlama geldi

Türkiye'nin İran'a gelişmiş uçaksavar ve İHA füzeleri tedarik ettiği, düşürüldüğü iddia edilen ABD'ye ait F-15 savaş uçağının Türk yapımı omuzdan fırlatılan uçaksavar sistemiyle vurulduğu iddiası kamuoyunda infial yarattı. Bazı haber yayın organlarında da yer alan iddiayı yalanlayan İletişim Başkanlığı "Türkiye, bölgedeki tüm süreçlerde huzur ve istikrarın korunmasını esas alan bir duruş sergilemektedir" ifadelerini kullandı.

  • Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ABD'nin F-15 savaş uçağının Türk yapımı omuzdan fırlatılan uçaksavar sistemiyle vurulduğu iddialarını yalanladı.
  • Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye'nin İran'a gelişmiş uçaksavar ve İHA füzeleri tedarik ettiği iddialarını asılsız olarak nitelendirdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından ABD'nin F-15 savaş uçağının Türk yapımı omuzdan fırlatılan uçaksavar sistemiyle vurulduğu iddiaları yalanlandı.

CUMHURBAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA GELDİ

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı sosyal medya hesapları ve dezenformasyon odaklı mecralarda yer alan, ' Türkiye'nin İran'a gelişmiş uçaksavar ve İHA füzeleri tedarik ettiği, düşürüldüğü iddia edilen ABD'ye ait F-15 savaş uçağının Türk yapımı omuzdan fırlatılan uçaksavar sistemiyle vurulduğu' yönündeki paylaşımlar tamamen asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır. Nereden kaynaklandığı tahmin edilebilecek bu tür gerçek dışı iddialar, Türkiye'nin bölgesel krizlerde üstlendiği yapıcı rolü ile barış ve diplomasi odaklı gayretlerini zedelemeye yönelik kasıtlı birer psikolojik harp saldırısı ve kara propaganda girişimidir" denildi.

"ÜLKEMİZİN DİPLOMATİK BAŞARILARI HEDEF ALINIYOR"

Türkiye'nin bölgedeki huzur ve istikrarın korunması için bir duruş sergilediği söylenen açıklamada, "Türkiye, bölgedeki tüm süreçlerde huzur ve istikrarın korunmasını esas alan bir duruş sergilemektedir. Ülkemizin küresel ölçekte takdir gören diplomatik başarısını hedef alan bu algı operasyonları, uluslararası kamuoyunu yanıltma amacı taşımaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye ve bölgedeki hassas dengeleri hedef almaya yönelik bu tür kirli bilgi yayma faaliyetlerine itibar edilmemelidir. Resmi kaynaklar dışındaki spekülatif açıklamalara karşı dikkatli olunması büyük önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorumlar (25)

Haber YorumlarıTC:

Bu savaş bitsin en karlı Türkiye çıkacak gibi görünüyor

Haber YorumlarıBay Baykush:

Yağmurlu da olabilir.

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

hep öyle diyorlar, her savaştan biz karlı çıkıyoruz ama ortada bir şey yok:))

Haber YorumlarıMartin Sikertel:

Gelen benzin mazot zamları pek öyle demiyor.

Haber YorumlarıAdolf Reinhardt:

Mehmet vatandaş, evet karlı çıkıyoruz , ama o kar kimin cebine gidiyor ? Ben ona bakarım.

Haber YorumlarıVATANDAŞ:

Türkiye abd savaş uçağını omuzdan atılan füze ile vuracak kadar gelişmiş silah yaptıysa... Ben bundan gurur duyarım helal olsun derim... Keşke yapabilsek dahada gelişmişlerini

Haber YorumlarıKadir Yolcu:

Sen merak etme Vatandaş yeterki İran halkı gibi devletine sahip çık. Evet biz Türkler eskiden uyutulan Yurtta Sulh Cihan da Sulh minnisinden seneler önce uyanmaya başladık. Ürettiklerimizin hepsini saymaya gerek yok. İHA,SİHA, ROKETLER, UÇAK VE HELİKOPTER,FÜZELER(EN AZ 3000 KM MENZİLLİ) vs. Her yapılanın medyada konuşulmasına gerek yok. Gücünü gizlice artır. Dışarıda sana yan gözle bakamasınlar.

Haber YorumlarıSerdar Ser:

Kadir sende amma abartın. Çok yükseldin biraz in.

Haber Yorumlarımurat black:

Bu haber bizi panikletmiştir dostumuz trump inanırsa neler olur sonra ..

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

