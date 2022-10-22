Diyarbakır haber... Bakan Soylu Diyarbakır'da kanaat önderleriyle bir araya geldi Politika Haberleri Diyarbakır politika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da kanaat önderleriyle bir araya geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da kanaat önderleriyle bir araya geldi. Çeşitli temaslarda bulunmak için Diyarbakır'da ziyaretlere devam eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kanaat önderleriyle bir araya geldi. Devlet Su İşleri (DSİ) Lojmanları toplantı salonunda gerçekleşen buluşmaya Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, AK Parti Milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal eşlik etti. Bakan Soylu, toplantı sonrası ilçe ziyaretlerine devam emek üzere Kulp, Lice Kocaköy'e gitmek için yola çıktı. - DİYARBAKIR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Süleyman Soylu Diyarbakır Politika Haberler

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