Diyarbakır'da Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy kullanma işlemi tamamlandı ve oy sayımı başladı. Türkiye'deki genel seçimlerde milletvekilleri seçilirken, cumhurbaşkanı seçimi 2. tura kaldı.

Diyarbakır'da oy verme işlemi sona erdi

Oy verme işlemi süresinin tamamlanmasının ardından mühürler açıldı, oylar sayılıyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy kullanma işlemi saat 17.00'de sandıklar kapandı, oy sayımı başladı.

Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi için sandık başına gitti. Milletvekilleri seçilirken, cumhurbaşkanı seçimi 2. tura kaldı.

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde oy verme işlemi tüm yurtta saat 08.00'de başladı. Diyarbakır'da 1 milyon 144 bin 533 seçmen için 17 ilçede 3 bin 673 sandık kuruldu. Tüm hazırlıklar günler öncesinde tamamlandı.

Vatandaşlar, sabah erken saatte oy kullanacakları okulların yolunu tuttu. Demokrasi yolunda sandık başına giden vatandaşlar, saat 08.00'i gösterdiği gibi oy kullanma işlemini gerçekleştirerek 13. Cumhurbaşkanını seçme tercihini yaptı.

Saat 17.00'de oy kullanma işlemi anons yapılarak bitti.