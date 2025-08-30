Diyarbakır'da CHP'den AK Parti'ye katılım: Rozetleri Suna Kepolu Ataman taktı

Diyarbakır'da CHP'den AK Parti'ye katılım: Rozetleri Suna Kepolu Ataman taktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) bir grup, Adalet ve Kalkınma Partisine katıldı.

Diyarbakır'da Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) bir grup, Adalet ve Kalkınma Partisine katıldı. Rozetleri, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman taktı.

Diyarbakır CHP İl Teşkilat Başkanı Selim Fidancı'nın oğlu Serhat Fidancı, yeğeni Halil İbrahim Parlatır'ın da aralarında bulunduğu bir grup, AK Parti'ye katıldı. Düzenlenen törende, yeni katılımcılara rozetlerini AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman ve AK Parti Silvan İlçe Başkanı Volkan Karadeniz takdim etti.

Ataman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yol yürüyen AK Parti'nin yalnızca bir siyasi parti değil; milletin ortak değerlerini, kardeşliğini ve geleceğe dair umutlarını taşıyan büyük bir aile olduğunu söyledi. Ataman, "Bugün aramıza katılan kardeşlerimiz de bu ailenin kıymetli fertleri olmuşlardır. Daha önce aramıza katılan tüm dava arkadaşlarımızla birlikte, yeni gelen kardeşlerimizi de aynı samimiyetle bağrımıza basıyor, şehrimize ve ülkemize hizmet yolunda hep birlikte çalışıyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Gökhan Özoğuz ve Farah Zeynep Abdullah otoparkta yemek yerken görüntülendi

Aşk İddialarını reddetmişti, ünlü şarkıcıyla otoparkta yakalandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski Ukrayna Parlamento Başkanı sokak ortasında suikasta uğradı

Eski parlamento başkanı Avrupa'nın orta yerinde suikasta uğradı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.