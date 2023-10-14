Diyarbakır'da 637 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Lice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 637 kilogram toz esrar ele geçirilirken olay ile ilgili 3 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Lice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 637 kilogram toz esrar ele geçirilirken olay ile ilgili 3 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Lice ilçesinde operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla; Lice Kayacık ve Kutlu Mahallesi kırsalında icra edilen operasyon başarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu operasyonda; 3 ayrı noktada 26 kök kenevir bitkisi, 637 kilogram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen, uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınarak kenevir bitkilerinden 1 kök numune alınmasına müteakip yerinde imha edilmiştir. Olay ile ilgili 3 şüpheli yakalanmış, 1 şüpheli ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakılırken, 2 şüpheli tutuklanmıştır" denildi. - DİYARBAKIR