Diyarbakır Bismil'de Asayiş Uygulamaları Sonucunda 19 Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir hafta süren asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 36 şüpheliden 19'u tutuklandı. Uygulamalar kapsamında uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi, trafik cezaları kesildi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir haftada gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 36 şüpheliden 19'u tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "huzur" uygulamaları kapsamında ilçe merkezindeki eğlence mekanları, metruk binalar, park-bahçeler ile okul ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde denetimler gerçekleştirdi.

Haklarında yakalama kararı bulunanların da olduğu 36 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan kontrollerde, 2 gram metamfetamin, 18 gram kubar esrar, hassas terazi, 3 çalıntı motosiklet, 3 ruhsatsız tabanca, 30 mermi, 2 bıçak ve muşta ele geçirildi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 390 lira paraya el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 17'si serbest bırakıldı.

Ayrıca denetlenen 1300 araçtan 174'ü için toplam 159 bin 870 lira trafik cezası kesildi.