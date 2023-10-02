Diyarbakır Bismil'de 25 kişi tutuklandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yapılan polis operasyonunda 57 şüpheliden 25'i tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde polis ekipleri tarafından işlem yapılan 57 şüpheliden 25'i tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince eğlence mekanları, metruk binalar, park-bahçeler, okul ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde iki hafta boyunca sürdürülen denetimler sonucunda 16'sı adli makamlarca aranan şahıs olmak üzere toplamda 57 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Denetimler esnasında yaklaşık 2 gram eroin, 90 gram metamfetamin, 100 gram esrar maddesi, 20 kök kenevir bitkisi, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, toplamda 290 adet mermi, 62 adet fişek, 580 paket 5607 Sayılı Kanun Maddesi kapsamında değerlendirilen tütün mamulü ve 4 adet çalıntı motosiklet ele geçirilirken, narkotik madde satışından elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 15 bin TL paraya el konuldu.

Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 57 şüpheliden 25'i tutuklandı. - DİYARBAKIR