Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ordu Üniversitesi Rektörü Orhan Baş'ı ziyaret etti
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Ziyarette Erbaş, Baş'a yeni görevinde başarılar diledi. Ziyaret sonrası Erbaş ve Baş, üniversite yerleşkesinde öğrencilerle bir araya geldi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ordu Üniversitesi (ODÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.
Gerçekleştirilen ziyarette Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Rektör Prof. Dr. Orhan Baş'a yeni görevinde başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Baş, kendisine teşekkürlerini iletti.
Ziyaret sonrası Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve Rektör Baş, üniversite yerleşkesi içerisinde yer alan Diyanet Genç Ofis'te öğrenciler ile bir araya geldi.
Erbaş programın ardından üniversiteden ayrıldı. - ORDU