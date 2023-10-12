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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ordu Üniversitesi Rektörü Orhan Baş'ı ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Ziyarette Erbaş, Baş'a yeni görevinde başarılar diledi. Ziyaret sonrası Erbaş ve Baş, üniversite yerleşkesinde öğrencilerle bir araya geldi.