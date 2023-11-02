Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Karali İçme Suyu Projesini İnceledi

Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Karali, ilçede devam eden içme suyu projesini yerinde inceledi. Karali, ayrıca Kızılay Haftası ve Serka ziyaretleri kapsamında çeşitli temaslarda bulundu.

Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Karali, ilçede devam eden içme suyu projesini yerinde inceledi. Karali, ayrıca Kızılay Haftası ve Serka ziyaretleri kapsamında çeşitli temaslarda bulundu.

Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Karali, Dedebulak Köyü, Aşağı Alaçayır ve Yukarı Alaçayır mezralarında yapımı devam eden içme suyu şebeke hattında ve su depolarında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Karali, daha sonra ilçe Kızılay yönetimini makamında kabul etti. Kızılay Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Karali, tüm Kızılay çalışanlarının haftasını kutladı. Kızılay yönetimi ise Karali'ye çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, ilçede yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi verdi. Karali'nin son ziyareti ise Serka Genel Sekreteri Nurullah Karaca, Serka İl Koordinatörü Gökhan Özince ve Ajans Uzmanı Burak İpin'den oluşan heyet oldu. Ziyarette ilçede yürütülen projeler ve yeni yapılacak çalışmalar ele alındı. Ziyaretin akabinde hizmet vermeye hazırlanan tekstil atölyesinde incelemeler yapıldı. - AĞRI