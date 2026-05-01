Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli: "(Küresel Sumud Filosu) Vatandaşlarımızın özel bir uçak seferiyle bugün Türkiye'ye getirilmeleri öngörülmektedir"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail askerlerinin müdahale ettiği Küresel Sumud Filosu'ndaki Türk vatandaşlarının ülkeye getirilme sürecine ilişkin, "Vatandaşlarımızın ve üçüncü ülke uyruklu bazı katılımcıların özel bir uçak seferiyle bugün içerisinde Türkiye'ye getirilmeleri öngörülmektedir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçlerince uluslararası sularda yapılan müdahalenin ardından alıkonulan Türk vatandaşlarının Girit'te karaya çıktığını bildirdi. Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen hukuka aykırı müdahale sonucu alıkonulan vatandaşlarımız ve diğer katılımcılar Girit'te karaya çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların durumunun yakından takip edildiğini belirten Keçeli, "Atina Büyükelçimiz ve konsolosluk çalışanlarımız Girit'te bulunmaktadır" dedi.

Keçeli, açıklamasında vatandaşların Türkiye'ye getirilmesine ilişkin sürece de değinerek, "Vatandaşlarımızın ve üçüncü ülke uyruklu bazı katılımcıların özel bir uçak seferiyle bugün içerisinde Türkiye'ye getirilmeleri öngörülmektedir" dedi. - ANKARA

