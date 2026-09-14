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Dışişleri Bakanlığı’ndan Yunanistan’a tepki

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Dışişleri Bakanlığınca Yunan makamlarının, Yunanistan’ın Anadolu’yu işgal ve istila çabasında olduğu döneme ilişkin yaptığı açıklamalara tepki gösterilerek, söz konusu açıklamaların reddedildiği ve Yunan yetkililerin ‘ciddiyete ve aklıselime’ davet edildi.

Dışişleri Bakanlığınca Yunan makamlarının, Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila çabasında olduğu döneme ilişkin yaptığı açıklamalara tepki gösterilerek, söz konusu açıklamaların reddedildiği ve Yunan yetkililerin 'ciddiyete ve aklıselime' davet edildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Yunan makamlarının, Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila çabasında olduğu döneme dair mesnetsiz açıklamalarını reddediyor, Yunan yetkilileri ciddiyete ve aklıselime davet ediyoruz. Bu vesileyle, Yunanistan'ın bu dönemde Anadolu'da sivil halka karşı toplu katliamlar ve yıkımlar gerçekleştirdiğini, söz konusu suçları ve tazminat ödemeyi Lozan Barış Antlaşması'nın 59. maddesi uyarınca kabul ettiğini hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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