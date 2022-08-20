Dışişleri Bakanlığı'ndan, Somali'deki terör saldırısına kınama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısını kınadı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, " Somali'nin başkenti Mogadişu'nun şehir merkezinde 19 Ağustos'ta düzenlenen terör saldırılarında, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırılarını en güçlü şekilde kınıyor, hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Somali Hükümeti ve halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.