Dışişleri Bakanlığı'ndan Portekiz'deki Füniküler Kazası İçin Taziye Mesajı

Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı, Lizbon'da meydana gelen füniküler kazası sonucu yaşanan can kayıpları nedeniyle taziye mesajı yayımladı ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
