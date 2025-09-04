Dışişleri Bakanlığı'ndan Portekiz'deki Füniküler Kazası İçin Taziye Mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Lizbon'da meydana gelen füniküler kazası sonucu yaşanan can kayıpları nedeniyle taziye mesajı yayımladı ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Portekiz'in başkenti Lizbon'daki füniküler kazası nedeniyle can kayıplarına ilişkin taziye mesajı yayımladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, " Portekiz'in başkenti Lizbon'da dün meydana gelen füniküler kazası nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Portekiz halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika