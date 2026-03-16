Türkiye'den İsrail'in Lübnan'a yönelik kara harekatına kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a yönelik kara harekâtını en güçlü şekilde kınadı ve bu saldırının bölgedeki istikrarsızlığı artıracağını belirtti. Bakanlık, Lübnan'la dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan çakılmada, İsrail'in Lübnan'a yönelik kara harekatına ilişkin, "İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı ve bölgedeki istikrarsızlığı daha da derinleştiren kara harekatını en güçlü biçimde kınıyoruz" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı ve bölgedeki istikrarsızlığı daha da derinleştiren kara harekatını en güçlü biçimde kınıyoruz. Netanyahu hükümetinin soykırım ve toplu cezalandırma politikalarını bu kez Lübnan'da hayata geçirmesi bölgede yeni bir insani felakete yol açacaktır. Lübnan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden bu saldırılar karşısında Lübnan'la dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
