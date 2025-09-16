Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Gazze Kara Harekatına Sert Tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Gazze Kara Harekatına Sert Tepki
Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye başlattığı kara harekatını Netanyahu hükümetinin soykırım planlarının yeni bir aşaması olarak nitelendirerek, uluslararası toplumun sorumluluklarını yerine getirmesinin önemine vurgu yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'nca, İsrail'in Gazze'ye kara harekatı başlatmasına ilişkin yapılan açıklamada, "Netanyahu hükümetinin soykırım planlarının yeni bir aşamasıdır" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye kara harekatı başlatmasına ilişkin açıklama yaptı, Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "İsrail'in, Gazze şehrinde kara harekatı başlatması Netanyahu hükümetinin soykırım planlarının yeni bir aşamasıdır. İsrail'in saldırıları sonucunda Gazzelilerin sığınabildiği ender yerlerden olan ve bir milyondan fazla Filistinlinin bulunduğu Gazze şehrine yönelik kara harekatı, devam eden katliamları daha da artıracak, yüz binlerce Filistinlinin yeniden yer değiştirmesine yol açacak ve Filistinlilerin acılarını daha da derinleştirecektir" ifadeleri kullanıldı.

"Başlatılan kara harekatı, İsrail'in ateşkes istemediğini bir kere daha ortaya koymuştur"

Ayrıca açıklamada, kara harekatı başlatmalarının İsrail'in ateşkesi istemediğinin bir kez daha ortaya koyduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Uluslararası toplumun rehine-tutuklu takasını ve insani yardımların kesintisiz erişimini de sağlayacak bir ateşkes anlaşması için gayretlerini sürdürdüğü bir dönemde başlatılan kara harekatı, İsrail'in ateşkes istemediğini bir kere daha ortaya koymuştur. Gazze'de ateşkesin sağlanması için başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası toplumun sorumluluklarını yerine getirmesi elzemdir. Bu amaç doğrultusunda, uluslararası hukuka saygılı ülkelerle iş birliğimizi sürdüreceğiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
