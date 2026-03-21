Dışişleri Bakanlığı: Batı Şeria'daki yerleşimci terörünü kınıyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanlığı " Batı Şeria'da son dönemde daha da artan yerleşimci terörü ve yerleşim faaliyetleri ile İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlilere yönelik baskısını kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Batı Şeria'da son dönemde daha da artan yerleşimci terörü ve yerleşim faaliyetleri ile İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlilere yönelik baskısını kınıyoruz. İsrail'in bölgede kalıcı barışın anahtarı olan iki devletli çözümü aşındırmayı amaçlayan ilhak uygulamalarına ve Filistinlilerin, başta yaşam hakkı olmak üzere, temel haklarını hedef alan yerleşimci terörüne derhal son verilmesi hem uluslararası hukuk hem de bölgenin istikrarı bakımından temel bir gerekliliktir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı