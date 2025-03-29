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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Kınama

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Dışişleri Bakanlığı, ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Lübnan'a hava saldırısı gerçekleştiren İsrail'i kınadı. Bakanlık, uluslararası hukukun ihlaline ve bölgeye tehdit oluşturan bu eylemlere karşı uluslararası toplumun birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı, ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Lübnan'a hava saldırısı gerçekleştiren İsrail'i kınadı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in, ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Lübnan'a gerçekleştirdiği hava saldırılarını kınıyoruz. Lübnan halkına olan desteğimizi yineliyoruz.

Bu saldırılar, İsrail'in uluslararası hukuka itibar etmediğini ve bölgenin güvenlik ve istikrarına tehdit olmayı sürdürdüğünü bir kez daha göstermiştir. Uluslararası toplum, İsrail'in bölgede kalıcı bir çatışma ortamı oluşturma çabalarına karşı birlik içinde hareket etmelidir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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