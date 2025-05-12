Dışişleri Bakanlığı'ndan Ekvator'daki Saldırıya Kınama
Dışişleri Bakanlığı, Ekvator'un Orellana eyaletinde gerçekleşen ve 11 askerin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyı kınadı. Bakanlık, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini iletti.
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Ekvator'da meydana gelen ve 11 askerin hayatını kaybettiği saldırı hakkında kınama mesajı paylaştı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Ekvator'un Orellana eyaletinde meydana gelen ve 11 askerin hayatını kaybettiği saldırıyı kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Ekvator halkına taziyelerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika