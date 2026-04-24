Dışişleri Bakanlığı'ndan '1915 olayları' açıklaması

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 1915 olaylarının hakkaniyetli ve bilimsel şekilde incelenmesi için Türkiye'nin arşivlerini açtığına dikkat çekilerek, "Ülkemiz, bir Ortak Tarih Komisyonu kurulmasını önermiştir.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 1915 olaylarının hakkaniyetli ve bilimsel şekilde incelenmesi için Türkiye'nin arşivlerini açtığına dikkat çekilerek, "Ülkemiz, bir Ortak Tarih Komisyonu kurulmasını önermiştir. Bu önerimiz geçerliliğini korumaktadır. Niyeti yapıcı olan üçüncü tarafları, ortak ve adil bir hafızaya ulaşmaya yönelik çabaları ve son dönemde gelişen yapıcı diyalog ortamını desteklemeye davet ediyoruz" denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Güney Kafkasya'da ortaya çıkan barış ve uzlaşı iklimi, bölgenin bir iş birliği ve istikrar havzası haline gelmesini isteyenlerin, tarihten husumet üretmeye çalışan kesimlere verdiği güçlü bir cevaptır. 1915 olaylarına ilişkin tartışmada, tarafların, meselenin siyasi istismar konusu haline getirilmemesi gerektiği yönündeki tavrı nettir. Buna karşılık, bazı üçüncü ülke siyasetçilerinin, meseleyi dar siyasi hesapları için kullanmaya çalıştıkları veya kendi sorumluluklarının üstünü örtmeye çabaladıkları da görülmektedir. Yüzyıllar boyunca birlikte yaşama kültürünün en güçlü örneklerini barındıran ülkemiz, 1915 olaylarının hakkaniyetli ve bilimsel bir zeminde incelenmesi amacıyla arşivlerini açmış ve bir Ortak Tarih Komisyonu kurulmasını önermiştir. Bu önerimiz geçerliliğini korumaktadır. Niyeti yapıcı olan üçüncü tarafları, ortak ve adil bir hafızaya ulaşmaya yönelik çabaları ve son dönemde gelişen yapıcı diyalog ortamını desteklemeye davet ediyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
