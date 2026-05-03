Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Al Busaidi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İran ile ABD arasındaki müzakere sürecindeki son durum ele alındı." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı