Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İran ve ABD arasındaki müzakere sürecindeki son durum ele alındı." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı