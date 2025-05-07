Dışişleri Bakanlığı kaynakları: 'Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bir telefon görüşmesi...

Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Pakistan ve Hindistan arasında yaşanan gelişmeler ele alındı." - ANKARA