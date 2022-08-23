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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(AB ve ABD vizelerinde başvuru sıkıntısı) Biz burada kasıt görüyoruz.

Politika Haberleri

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: '(AB ve ABD vizelerinde başvuru sıkıntısı) Biz burada kasıt görüyoruz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(AB ve ABD vizelerinde başvuru sıkıntısı) Biz burada kasıt görüyoruz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(AB ve ABD vizelerinde başvuru sıkıntısı) Biz burada kasıt görüyoruz. Halkımız da böyle görüyor. Seçim öncesi AK Parti iktidarını zorda bırakmak için yapılan adımlar olarak değerlendiriyoruz. Eylül başında batı ülkelerin büyükelçilerini arkadaşlarımız bakanlığa çağıracak ve gerekli uyarıları yapacaklar. Bundan sonra da düzelmezse biz de karşı tedbirler alacağız."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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