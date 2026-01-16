Haberler

Bakan Fidan, Ummanlı mevkidaşı ile telefonda görüştü

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Al Busaidi ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, bölgedeki ihtilafların giderilmesine yönelik son temaslar değerlendirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Al Busaidi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgedeki ihtilaf ve gerilimlerin giderilmesi amacıyla Umman ve Türkiye tarafından son günlerde gerçekleştirilen temasların sonuçları değerlendirildi.

Haberler.com
500

