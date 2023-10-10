Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Türkmenistan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkmenistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret sırasında ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alınacak.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, 10-11 Ekim'de Türkmenistan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'un davetine icabetle, 10-11 Ekim'de Türkmenistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret vesilesiyle, dost ve kardeş Türkmenistan'la ikili ilişkilerimizin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacaktır" denildi.