Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tunus ve Ürdün Dışişleri Bakanları ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjında Tunus ve Ürdün Dışişleri Bakanları ile görüşmeler gerçekleştirdi.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Kahire'de Tunus Dışişleri Bakanı Mohamed Ali Nafti ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüşmeler gerçekleştirdi.
Bakan Fidan, Arap Ligi 162'nci Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjında bulunduğu Mısır'ın başkenti Kahire'de Tunus Dışişleri Bakanı Mohamed Ali Nafti ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü.