Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistanlı Mevkidaşı ile Görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Bakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Pakistan ve Hindistan arasında yaşanan gelişmeler ele alındı.