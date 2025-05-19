Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sırbistan'da Ahmedin Şkriyel'i Kabul Etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sırbistan'daki temasları kapsamında Sancak Demokratik Eylem Partisi milletvekili Ahmedin Şkriyel ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sırbistan'da Sancak Demokratik Eylem Partisi Yeni Pazar Milletvekili Ahmedin Şkriyel'i kabul etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sırbistan temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği'nde Sancak Demokratik Eylem Partisi Yeni Pazar Milletvekili Ahmedin Şkriyel'i kabul etti. - BELGRAD
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika