Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rus Heyeti ile Görüşmeye Başladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rus Heyeti ile Görüşmeye Başladı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ile barış görüşmeleri için İstanbul'da bulunan Rus heyeti ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ile görüşmesi beklenen Rus heyet ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüşüyor.

Rusya ve Ukrayna heyetlerinin barış görüşmeleri kapsamında İstanbul'da bir araya gelmeleri bekleniyor. Bu kapsamda İstanbul'a gelen Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskiy Başkanlığındaki Rus heyeti, saat 20.30 sıralarında Dolmabahçe'ye giriş yaptı. Ukrayna heyetinin de gelmesi beklenirken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geldi. Bakan Fidan ve Rus heyet arasındaki görüşme başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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