Bakan Fidan, Azerbaycanlı ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Bölge Ülkeleri Bakanlar Toplantısı"na katılmak üzere bulunduğu Suudi Arabistan'daki temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, başkent Riyad'daki toplantı marjında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar ile ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Söz konusu temaslarda taraflar arasındaki ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi. Görüşmelerde ayrıca ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve Tahran yönetiminin misillemeleri ele alındı. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı