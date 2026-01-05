Bakan Fidan, Portekizli mevkidaşı Rangel görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekiz Devlet ve Dışişleri Bakanı Paulo Rangel ile başkent Lizbon'da görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Portekiz'de temaslarına başladı. Bakan Fidan, temasları kapsamında başkent Lizbon'da Portekiz Devlet ve Dışişleri Bakanı Paulo Rangel ile görüştü. Fidan, ve Rangel ikili görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye geçti.

Bakan Fidan'ın Portekiz temasları kapsamında Portekiz Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nda hitapta bulunması bekleniyor. - LİZBON