Bakan Fidan, Lizbon'da Büyükelçiler Konferansı'nda hitap etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret için bulunduğu Portekiz'de, Bakan Paulo Rangel ile görüştükten sonra Büyükelçiler Konferansı'na katılarak önemli konuşmalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lizbon'da Portekiz Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'na katılarak hitapta bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Portekiz'de temaslarına başladı. Bakan Fidan, temasları kapsamında başkent Lizbon'da Portekiz Devlet ve Dışişleri Bakanı Paulo Rangel ile görüştü. Fidan ve Rangel ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçti. Bakan Fidan daha sonra Portekiz Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'na katılarak hitapta bulundu. - LİZBON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
