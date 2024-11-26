Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekiz'de Bangladeşli Mevkidaşı ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekiz'in Cascais kentinde Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı'nın 10. Küresel Forumu kapsamında Bangladeş Dışişleri Bakanı Touhid Hossain ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekiz'in Cascais kentinde Touhid Hossain ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı'nın 10. Küresel Forumu kapsamında bulunduğu Portekiz'in Cascais kentinde ikili temaslarda bulunuyor. Bakan Fidan, Bangladeş Geçici Hükümeti Dışişleri Bakanı Touhid Hossain ile görüşme gerçekleştirdi. - CASCAIS