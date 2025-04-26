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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan ile Telefon Görüşmesi Yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan ile Telefon Görüşmesi Yaptı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile yaptığı telefon görüşmesinde, Pakistan ve Hindistan arasındaki güncel durumu ele aldı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Bakan Fidan, bugün Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile telefonda görüştü. Görüşmede, Pakistan ve Hindistan arasındaki son durum ele alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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