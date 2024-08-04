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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'da Arap Birliği Genel Sekreteri ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın Alemeyn şehrinde Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile bir araya geldi. Bakan Fidan, Mısır'da temaslarını sürdürüyor ve Arap Birliği Genel Sekreteri ile görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın Alemeyn şehrinde Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Alemeyn şehrinde Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile görüşme gerçekleştirdi. - EL ARİŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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