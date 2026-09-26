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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın kurumsallaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını belirterek, seçilecek genel sekreterin yakın zamanda göreve başlayacağını bildirdi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın kurumsallaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını belirterek, seçilecek genel sekreterin yakın zamanda göreve başlayacağını bildirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın kurumsallaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını belirterek, seçilecek genel sekreterin yakın zamanda göreve başlayacağını bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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