Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova Cumhurbaşkanı ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk'ta düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi'nde Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk'ta katıldığı Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında bulunduğu Arnavutluk'ta temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, başkent Tiran'da Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile bir araya geldi. - TİRAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika