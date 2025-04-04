Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İzlanda Dışişleri Bakanı ile Brüksel'de Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında İzlanda Dışişleri Bakanı Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de İzlanda Dışişleri Bakanı Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Bakan Fidan, temasları kapsamında İzlanda Dışişleri Bakanı Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir ile görüştü. - BRÜKSEL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika