Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya'da mevkidaşıyla bir araya geldi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Akdeniz İçin Birlik (AiB) 8. Bölgesel Forumu'na katılmak üzere gittiği İspanya'nın Barselona kentinde İspanyol mevkidaşı Jose Manuel Albares ile bir araya geldi. Görüşmede, Gazze'deki savaşın durdurulması ve kalıcı barışın sağlanması için neler yapılabileceği ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Akdeniz İçin Birlik 8. Bölgesel Forumu kapsamında gittiği İspanya'da İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin ile görüştü
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan, Barselona'da Akdeniz İçin Birlik 8. Bölgesel Forumu marjında İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin ile bir araya geldi" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika