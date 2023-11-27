Haberler ›› Politika ›› Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya'da mevkidaşıyla bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya'da mevkidaşıyla bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Akdeniz İçin Birlik (AiB) 8. Bölgesel Forumu'na katılmak üzere gittiği İspanya'nın Barselona kentinde İspanyol mevkidaşı Jose Manuel Albares ile bir araya geldi. Görüşmede, Gazze'deki savaşın durdurulması ve kalıcı barışın sağlanması için neler yapılabileceği ele alındı.