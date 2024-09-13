Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya'nın başkenti Madrid'de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Temas Grubu'ndaki mevkidaşlarıyla birlikte İspanya'nın başkenti Madrid'e geldi. Bakan Fidan, ve mevkidaşları ziyaret kapsamında İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüşme gerçekleştirdi.

İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Temas Grubu üyelerinin Madrid temasları çerçevesinde Filistin'de acil ve kalıcı ateşkesin sağlanması ile iki devletli çözüme yönelik iş birliğinin ele alınması bekleniyor. - MADRİD