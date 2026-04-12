Dışişleri Bakanı Fidan, İslamabad'daki müzakerelere katılan ABD'li ve Pakistanlı yetkililerle görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslamabad'daki müzakerelere katılan ABD'li ve Pakistanlı yetkililerle telefon görüşmeleri yaptı. Görüşmelerde, İslamabad'daki müzakerelerde taraflarca ortaya konulan yaklaşımlar değerlendirildi ve bundan sonraki süreç ele alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı