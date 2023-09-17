Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İrlanda Başbakan Yardımcısı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler, Karadeniz Tahıl Girişimi, Kıbrıs meselesi ve Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.