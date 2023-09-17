Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İrlanda Başbakan Yardımcısı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler, Karadeniz Tahıl Girişimi, Kıbrıs meselesi ve Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin'le görüştü.
Bakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında İrlandalı mevkidaşı Martin'le, Türkevi'nde ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkilerimiz ve karşılıklı üst düzey ziyaretler, Karadeniz Tahıl Girişimi, Kıbrıs meselesine ilişkin son gelişmeler ile Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika