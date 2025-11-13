Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran ve Türkmenistan Dışişleri Bakanlarıyla Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ve Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşit Meredov ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. - ANKARA